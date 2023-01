Peter Berlin Samstag, 14.01.2023 | 20:14 Uhr

Es war übrigens die Linke, die sich gegen die Durchfphrung des Klimavolksentscheids am 12.2. ausgesprochen hat, dabei wäre das eine Chance gewesen, nochmal richtig Druck in Sachen Klimaschutz in Berlin zu machen.