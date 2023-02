Nachdem die Kleinpartei Volt bei der Berliner Wiederholungswahl weniger als ein Prozent der Stimmen bekommen hat und damit die staatliche Parteienfinanzierung verliert, will sie vor Gericht ziehen. Das sagte die Landesvorsitzende von Volt Berlin, Cara Seeberg, dem rbb am Samstag.



Das Berliner Verfassungsgericht habe die massiven Fehler bei der Wahl 2021 der Berliner Verwaltung, konkret dem Landeswahlleiter zugeordnet, so Seeberg. Somit dränge sich juristisch die Frage auf, ob nicht das Land Berlin für die finanziellen Schäden aufkommen müsse, die Volt durch die Wiederholungswahl entstanden sind. Das sei zunächst der Verlust der staatlichen Teilfinanzierung, die Parteien bekommen, sobald sie ein Prozent der Stimmen erhalten, aber auch der Mehraufwand der Partei für den erneuten Wahlkampf. So gab Volt für den Wahlkampf 2023 rund 30.000 Euro aus - Geld, das eigentlich für den Europawahlkampf 2024 geplant war. Die verlorene Parteienfinanzierung beträgt nach Angaben von Volt rund 30.000 Euro für die laufende Legislaturperiode.