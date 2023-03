In den Berliner Koalitionsverhandlungen diskutieren CDU und SPD nach rbb-Informationen auch darüber, die Standortfrage für die Erweiterung der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) wieder aufzumachen. Neben dem Standort an der Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz in Kreuzberg, auf den sich der rot-rot-grüne Senat bereits 2018 festgelegt hatte, ist nun auch wieder das ehemalige Flughafengebäude in Tempelhof im Gespräch.



Sowohl von CDU- als auch von SPD-Seite wird eine ZLB-Erweiterung als "dringend" angesehen. Allerdings, so heißt es aus Verhandlungskreisen, müsse man sich damit auseinandersetzen, wie kritisch Einwände der Stadtentwicklungsverwaltung zum Blücherplatz-Standort seien. Dort müsse der Bau mehrere Stockwerke in die Tiefe gehen, was zu Problemen mit dem Grundwasser führen und den Bau deutlich verteuern könnte.