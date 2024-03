25 Parteien dürfen in Brandenburg in diesem Jahr zur Kommunalwahl am 9. Juni antreten. Das hat der Landeswahlausschuss am Donnerstag in Potsdam entschieden, wie der stellvertretende Landeswahlleiter Thomas Nobbe mitteilte. Dabei wurden zuletzt noch die zwei Anträge des rechtsextremen "Der dritte Weg" und des konservativen "Bündnis Deutschland" geprüft. Die Parteieigenschaft sei jeweils gegeben, entschied der Wahlausschuss.