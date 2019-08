Zunächst waren die Berliner noch gut in die Begegnung gestartet. In einer ausgeglichenen Anfangsphase blieben die Berliner Wetzlar auf den Fersen, ließen den Gegner kein größeres Punktepolster aufbauen. Mitte der ersten Halbzeit verlor das Team dann allerdings den Faden und Wetzlar konnte erstmals mit sechs Punkten davonziehen. Besonders in der Defensive klafften zu große Lücken. Gerade im Deckungszentrum bekam Petkovics Mannschaft Wetzlars Angriff nicht in den Griff.

Das besserte sich im zweiten Durchgang: Die Füchse agierten defensiv deutlich aggressiver und kamen durch häufige Tempogegenstöße zu einfachen Toren. So konnten die Berliner den Rückstand zwar verkürzen, die Aufholjagd kam aber zu spät. Der Finalsieg der Hessen kam nie ernsthaft in Gefahr, näher als drei Treffer kamen die Füchse nicht mehr heran.



Für Trainer Velimir Petkovic bleibt bis zum Pflichstspielauftakt am kommenden Wochenende damit noch viel Arbeit. Seine Mannschaft trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals am kommenden Samstag (16:30 Uhr) auf die HSG Krefeld. Im ersten Bundesligaspiel treffen die Berliner am 25. August (13:30 Uhr) auf den SC DHfK Leipzig.