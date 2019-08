Babelsberg will gegen Bischofswerda den ersten Sieg

Die Regionalliga Nordost geht in die zweite englische Woche. Der SV Babelsberg möchte den ersten Dreier einfahren, Aufsteiger Lichtenberg den Höhenflug nutzen und auch gegen den BFC Dynamo punkten. Cottbus will bei Viktoria Berlin Boden in der Tabelle gut machen.

Im zweiten Spiel am Dienstag tritt Tabellenführer Lok Leipzig beim VfB Auerbach an.

Die Regionalliga Nordost geht am Dienstag und Mittwoch in ihre bereits zweite englische Woche der noch jungen Saison. Herthas U23 , bisher eine der Überraschungsmannschaft der Spielzeit, trifft auf den Tabellenachten ZFC Meuselwitz. Die zweite Auswahl des Bundesligisten, trainiert von Andreas "Zecke" Neuendorf, belegt mit vier Siegen und nur einer Niederlage den zweiten Platz in der Tabelle. Auch am Dienstagabend wird die Mannschaft der Hertha-Ikone versuchen, ihr Auswärtsspiel in Thüringen zu gewinnen.

Marco Vorbeck ist von seiner Mannschaft, die er erst im vergangenen Sommer übernommen hat, dennoch überzeugt. Gerade die vielen verletzten Spieler werden bei den Babelsbergern noch schmerzlich vermisst. Am Mittwoch erwartet Vorbeck einen "kompakt und tief verteidigenden" Gegner.

Einen Tag später, am Mittwoch, geht es für den SV Babelsberg 03 bereits früh in der Saison um einiges. Die Mannschaft von Marco Vorbeck wartet auch nach vier Spielen weiterhin auf den ersten Sieg. Die Babelsberger finden sich mit nur zwei Punkten im Tabellenkeller der Regionalliga Nordost wieder und hoffen daher, gegen den Bischofswerdaer FV den ersten Sieg einzufahren.

Ich habe von Bischofswerda noch nicht viel gesehen. Wir haben leider auch keine Videoaufnahmen. Ich gehe aber davon aus, dass sie dadurch, dass sie auch unten drin stehen, kompakt und tief verteidigen werden. In der Offensive werden sie dann versuchen, durch lange Bälle und Konter zu kommen.

Mit den Abstiegsplätzen hat Aufsteiger Lichtenberg 47 bislang wenig zu tun. Lichtenberg ist neben den Amateuren von Hertha BSC die zweite große Überraschung der Saison. In vier Spielen hat die Mannschaft von Uwe Lehmann bereits neun Punkte gesammelt. Zuletzt gewannen sie 5:1 gegen Aufstiegsaspirant Wacker Nordhausen. Mit dem BFC Dynamo wartet nun allerdings ein weiterer Härtetest. Auch der BFC kann mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein, musste am letzten Spieltag gegen die VSG Altglienicke allerdings die erste Niederlage hinnehmen.

Der erste Saisonsieg ist auch die Zielsetzung der FSV Optik Rathenow . Das Team von Ingo Kahlisch hat bislang ebenfalls nur einen Punkt auf der Habenseite. Im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt möchte der FSV den ersten Dreier einfahren und so einen Schritt aus der Abstiegsregion machen.

Die VSG trifft als Drittplatzierter auf den Berliner AK. Im Poststadion darf man ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. Auch der Berliner AK ist mit drei Siegen in fünf Spielen vielversprechend in die Saison gestartet und möchte nach der Niederlage gegen Herthas Amateure am vergangenen Spieltag wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Von einem guten Saisonstart kann man bei Union Fürstenwalde nur bedingt sprechen. Erst am letzten Wochenende konnte Fürstenwalde sein erstes Spiel gewinnen. Neben dem 1:0-Sieg gegen Babelsberg steht nur noch der Punktgewinn beim 1:1-Unentschieden gegen Meuselwitz am ersten Spieltag auf dem Konto. Der Gegner am Mittwoch ist der Tabellenzwölfte Chemie Leipzig.

In der gleichen Tabellenregion wie die Sachsen befindet sich auch Energie Cottbus. Der Tabellenzehnte blickt auf eine durchwachsene Startphase in der Regionalliga zurück. Die Punkteausbeute von nur sechs Zählern möchte der Drittliga-Absteiger im Spiel bei Viktoria Berlin verbessern. Der FC Viktoria Berlin, der nur zwei Punkte mehr als die Lausitzer auf dem Konto hat, möchte im Heimspiel im Stadion Lichterfelde gewinnen und sich so von den Cottbusern absetzen.

Ebenfalls am Mittwoch spielt zudem Wacker Nordhausen gegen Germania Halberstadt.