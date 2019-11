Der Berliner Para-Leichtathlet Ali Lacin hat bei der Weltmeisterschaft in Dubai die Bronzemedaille im Sprint über 200 Meter gewonnen. Der Sprinter vom PSC Berlin kam nach 24,63 Sekunden ins Ziel und wurde so Dritter in der Klasse T63. Gleichzeitig qualifizierte sich der 31-Jährige mit dieser Zeit für die Paralympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio.