So starten Hertha und Union in die Bundesliga-Rückrunde

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die ersten Spieltage der Fußball-Bundesliga nach der Winterpause bekanntgegeben. Der 1. FC Union Berlin startet demnach am Samstag, 18. Januar 2020 (18:30 Uhr) auswärts gegen Leipzig in die Rückrunde, Hertha BSC empängt am Tag danach den FC Bayern München (15:30 Uhr).

Das Eröffnungsspiel bestreiten der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach schon einen Tag zuvor am Freitag, 17. Januar 2020.