Nun wird also das Angebot des Senats, die Arena stattdessen auf oder am Flughafengelände in Tegel, zu bauen, immer konkreter, sagt Teichert. "Wir haben mit unseren Planern die Standortoptionen, die aus unserer Sicht in Betracht kommen, durchgespielt, und die Tegel Projekt GmbH hat das für die präferierten Standorte auch gemacht. Jetzt haben wir unsere Sachen zusammengelegt. Das wird jetzt ein kooperatives Miteinander und lässt sich gut an."

Dass der Vorschlag zu Tegel von Innensentaor Andreas Geisel (SPD) kam, wertet Teichert als kleinen Sieg: Man habe damit Herthas Stadionwunsch akzeptiert. Allerdings sind bei den vier untersuchten Standorten in Tegel, darunter auch dem Festplatz, noch etliche Fragen offen, vor allem beim ÖPNV-Anschluss. Der fehlt dort nämlich. Trotzdem wird nun ernsthaft geprüft, ob ein Stadionbau dort möglich wäre. Teichert jedenfalls bleibt beim angekümdigten Zeitplan. "Wir wollen im ersten Quartal 2022 mit dem Bau anfangen, weil wir dann bis zum Sommer 2025 die Baumaßnahme abschließen können."