Beim letzten Saisonspiel von Turbine gegen die TSG 1899 Hoffenheim saß Chahed am Sonntag bereits auf der Tribüne. Auf Nachfrage des rbb bestätigte der Verein die Verpflichtung noch nicht, kündigte aber die Vorstellung des neuen Trainers für den kommenden Dienstag an.

Der frühere tunesische Nationalspieler Chahed arbeitete bislang im Nachwuchs von Hertha BSC und betreute zuletzt die U16-Mannschaft. Für den gebürtigen Berliner wird es die erste Station in der Bundesliga der Frauen.



Der bisherige Coach Rudolph, der 2016 Nachfolger von Trainer-Legende Bernd Schröder geworden war, arbeitete bislang mit einer Ausnahmegenehmigung. Er ist hauptberuflich Lehrer an einem Potsdamer Gymnasium. Für eine Vollbeschäftigung stand er aus diesem Grund nicht zur Verfügung. Der auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert.



Der Vereinsvorstand hatte beschlossen, mit einem hauptamtlichen Trainer in die nächste Saison zu gehen, um den steigenden Anforderungen im Leistungsbereich Mädchen- und Frauenfußball gerecht zu werden.