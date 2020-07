Siewert: Gewöhnung wird wohl nie eintreten - es ist immer etwas Besonderes, in der ersten Liga und dann noch beim Heimatverein aktiv zu sein. Man wird die Rolle also irgendwann wahrnehmen und verstehen, Gewohnheit wird es aber hoffentlich nie.

In der abgelaufenen Saison stieg er mit dem TuSEM in die Bundesliga auf.

Jaron Siewert wurde am 31. Januar 1994 in Berlin geboren und wuchs in Reinickendorf auf .

(Lacht) Nein, auf keinen Fall! Es ist mittlerweile schon vier Jahre her, dass ich das letzte Mal ein Spiel bestritten habe - der Trainingsrückstand wäre also sehr groß. Mit dem Kapitel habe ich abgeschlossen.

Theoretisch könnten Sie vom Alter her sogar noch Spielertrainer sein. Kommt das noch in Betracht für Sie?

Ich bin damals schon mit dem Ziel gestartet, erstklassig arbeiten zu können. Das habe ich als Spieler nur sehr kurz geschafft. Als Trainer wollte ich deshalb schnellstmöglich in die erste Liga und im besten Fall auch zu den Füchsen Berlin zurück - das habe ich nun geschafft. Jetzt muss der Traum, der wahr geworden ist, mit Leben gefüllt werden. Ich möchte gewinnen und Erfolge mit den Füchsen haben. Natürlich möchte ich den Füchsen auch etwas zurückgeben - sie haben mir schon sehr viel ermöglicht. Persönliche Ziele stelle ich deshalb erst einmal hinten an.

Es war ein großes Ziel, vielleicht ein Plan, der in Erfüllung geht. Ich habe bewusst den Schritt nach Essen gemacht und investiere täglich viel Energie und Leidenschaft in diesen Sport. Natürlich ist es auch ein Schritt zurück zu meiner Familie - auch der Verein ist ein Stück Heimat für mich. Bei den Füchsen bin ich aufgewachsen und habe hier einen sehr großen Teil meiner Jugend verbracht. Trotzdem werde ich aber auch Essen immer verbunden bleiben. Dort habe ich meine Freundin kennengelernt, auch mein Sohn ist dort vor knapp acht Monaten zur Welt gekommen.

Es ist natürlich eine andere Art des Zusammenspiels. Man muss die Arbeit ganz klar von dem trennen, was einen privat oder abseits des Handballs miteinander verbindet. In der Trainingshalle oder bei Spielen haben wir jetzt ein Arbeitsverhältnis. Es ist aber natürlich auch gut, dass ich sie schon lange kenne. Man hat eine gewisse Basis, ein Vertrauensverhältnis. Das ist ein sehr großer Vorteil.

Wie kam es damals dazu, dass Sie bei dem Klub anfingen?

Ich bin in Berlin-Reinickendorf aufgewachsen - in unmittelbarer Nähe des Flughafen-Tegel. In meiner Schule, der Mark-Twain-Grundschule, gab es eine Handball-AG. Die betreuenden Trainer waren von den Füchsen. Es hat mir einen solchen Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann auch zum Vereinstraining gegangen bin - dort bin ich dann über all die Jahre hängen geblieben.