Der SV Babelsberg 03 hat zum Auftakt des zehnten Spieltages in der Regionalliga Nordost mit 3:1 gegen den ZFC Meuselwitz gewonnen und rutscht damit vorläufig mit 13 Punkten auf Platz acht der Tabelle. Tennis Borussia Berlin hingegen musste sich zeitgleich mit 0:4 bei Vorjahresmeister Lok Leipzig geschlagen geben, bleibt damit bei neun Punkten und auf Rang 16.

Bleibt Cottbus auch gegen Hertha II in der Erfolgsspur?

Vor 1.365 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion war der dritte Saisonsieg der Potsdamer knapper, als es das Ergebnis vermuten ließ. Zwei Elfmeter-Toren (Daniel Frahn in der 53. für Babelsberg, Serhat Semih Güler für Meuselwitz in der 65. Minute) folgten in der zweiten (Bogdan Rangelov) und vierten Minute der Nachspielzeit (Tobias Dombrowa) zwei maximal späte Treffer für die Gastgeber.

In Leipzig war die Angelegenheit ungleich klarer. Vor 1.755 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion führte Lok Leipzig bereits nach acht Minuten durch Tore von Leon Heynke und Gabriel Boakye mit 2:0. Und auch die zweite Halbzeit ging nach Treffern durch Djamal Ziane und Denis Jäpel an die Gastgeber.