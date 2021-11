sententia Berlin Donnerstag, 18.11.2021 | 14:49 Uhr

Sorry, ich merke gerade, wie mir mein Humor abhanden kommt. Es ist mir in Gänze unklar, was hier gerade passiert. Es werden in Brandenburg inzwischen Intensivbetten knapp, in Neukölln wird die Kontaktvervollgung eingeschränkt, aber volle Hütte in der Försterei. Klare Prioritätensetzung.

Mich wundert, wie der RBB hier relativ unkritisch jeden Tag mehrmals über das Spiel berichtet oder halt kommentiert.

Und bitte nicht mit 2G argumentieren. Es ist und bleibt eine unnötige Massenveranstaltung, die u.a. durch An- und Abreise die ganze Stadt belastet, da auch von 2G eine gewisse Infektionsgefahr ausgehen kann.