Ein schmissiger Name müsse her, dachten sich die beiden Brüderpaare Fritz und Max Lindner sowie Otto und Willi Lorenz, ehe sie sich anschickten, am 25. Juli 1892 einen Fußball-Club zu gründen. So erinnerte sich Fritz Lindner an eine offenbar gelungene Bootspartie, die er kurze Zeit zuvor mit seinem Vater auf der Havel unternommen hatte. Der Dampfer trug den Namen Hertha, der Schornstein die Farben Blau, Weiß und Gelb und da man schonmal dabei war, sich inspirieren zu lassen, beschlossen die Gründer des Berliner Fußball Club Hertha 1892, auch diese zu übernehmen. Das Gelb verschwand kurze Zeit später, der Name blieb - weitgehend.

Anders als beim 1886 vom Stapel gelassenen Gründungsschiff, das später zunächst "Seid bereit", dann "Seebär" hieß. 2017 erwarb der Verein das Schiff zurück, in der Absicht, es wieder unter dem Namen Hertha als Fahrgastschiff operieren zu lassen. Die Restaurierungsarbeiten sollten ursprünglich zum 130-jährigen Jubiläum abgeschlossen sein, dauern jedoch an [hertha-gruendungsschiff.de]. Und die Fußball-Hertha? Erhielt am 7. August 1923 ihren bis heute gültigen Namenszusatz BSC durch die Fusion mit dem Berliner Sportclub.