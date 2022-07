rbb|24: Wie sehr freuen Sie sich auf die neue Saison?

Fredi Bobic: Sobald der Ball rollt, sind wir alle glücklich, weil es wieder um etwas geht und man sich messen kann. Man sieht: Was fehlt noch, was müssen wir noch machen? Oder: Was läuft sehr gut? In einer Transferzeit ist es natürlich auch anspruchsvoll, weil noch Bewegung in die Mannschaft hineinkommen kann.

Teilweise scheinen Transfers schwer umzusetzen zu sein, weil bei anderen Klubs das Geld nicht so locker sitzt, sodass viele Leihgeschäfte über die Bühne gehen müssen, bei denen die Spieler dann auch wieder zurückkommen. Wie sehr nervt Sie diese Tatsache?

Es ist auf jeden Fall anstrengend. Man merkt, dass es abseits der Champions-League-Teilnehmer für die Klubs schwierig ist. Hinzu kommt: Wir haben durch die anstehende Katar-WM ein verkürztes Halbjahr vor uns. Dadurch liegt das Transferfenster mitten im Saisonanfang, vier Bundesligaspiele und ein Pokalspiel sind in der Transferperiode, es kann also immer noch Bewegung reinkommen. Viele Vereine haben Probleme, Spieler zu verkaufen, weil der Geldfluss einfach nicht so da ist und dann nicht ganz klar ist: Ist das nun die Mannschaft, die die ganze Saison steht? Und so geht es uns eigentlich auch. Es ist nicht einfach, man muss sehr kreativ sein, und das versuchen wir in allen Bereichen auch zu sein.