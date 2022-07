Kay Bernstein bekommt das gewünschte Echo: In seiner bereits zum Markenzeichen gewordenen blauen Hertha-Jacke steht der Präsident des Bundesligisten auf der Bühne im Olympiapark. Standesgemäß ist es Bernstein vorbehalten, Herthas Fan-Fest anlässlich des 130-jährigen Jubiläums offiziell zu eröffnen. Bernstein tut es – wie üblich – mit den Worten "Ha Ho He" und prompt schalt ihm ein lautes "Ha Ho He Hertha BSC" entgegen.

Als dieser mit ein paar Minuten Verspätung gegen 11:15 Uhr seine Begrüßungsrede beginnt, ist das Hertha-Gelände unweit des Olympiastadions bereits gut gefüllt. Während sich bei den Jüngsten eine Hüpfburg in Fußballform großer Beliebtheit erfreut, schwelgen einhundertfünfzig Meter weiter die etwas älteren Herthaner in Erinnerung. Große Aufsteller mit Fotos vergangener Fan-Choreografien und allen ehemaligen Hertha-Mannschaften bieten den Anlass hierzu. Ein Anlass, den auch der Reinickendorfer André nicht ungenutzt lässt. Mit beeindruckender Sicherheit zählt er Hertha-Akteure aus den 70er-Jahren auf, ehe er ins Hier und Jetzt zurückkehrt und mit Blick auf Präsident Bernstein sagt: "Es wurde mal ein Herthaner gewählt und nicht irgendein Unternehmer." Auch an ihm liege es, dass bei Hertha schon jetzt ein neuer Zusammenhalt zu spüren sei, sagt André bestimmt.

Viel ist in den vergangenen Monaten über den Zusammenhalt bei Hertha BSC diskutiert worden, insbesondere auch über die fehlende Nähe von Club und Fans zueinander. Vielleicht hat man sich bei Hertha deshalb besondere Mühe gegeben, den eigenen Anhängern an diesem Samstag ein gelungenes Fest zu bieten. Bei gutem Wetter, Bier und Bratwürsten sowie einem bunten Rahmenprogramm wird im Olympiapark gleichzeitig zurück und nach vorne geblickt. Dabei durchaus spürbar: eine zwar nicht uneingeschränkte, aber doch neue Zuversicht. Die Worte des Tages sind "Neuanfang" und "Aufbruch", der Star ist Präsident Bernstein.

Es ist eine Einschätzung, die auf dem Hertha-Gelände am Samstag weitverbreitet ist. Kay Bernstein als Symbol für einen Neuanfang, nicht nur, aber insbesondere in Sachen Fannähe bei Hertha BSC. So strömen Bernstein nicht nur die erwähnten "Ha Ho He"-Rufe entgegen, sondern auch zahlreiche Fans seines Klubs. Kaum dass der ehemalige Ultra seine Rede beendet und die Bühne verlässt, ist er umringt von Herthas Anhängern. Rund eine halbe Stunde lang macht der Präsident Fotos, schreibt Autogramme und arbeitet die Schlange ab, die sich kurz zuvor gebildet hat.

"Auch durch den neuen Präsidenten haben wir das Gefühl, dass wieder mehr auf Fannähe geachtet wird. Das war ja in den letzten Jahren ein bisschen schwierig", erklärt der 17-jährige Julian am Samstag. Normalerweise steht er mit Dauerkarte in der Ostkurve, nun sitzt er gemeinsam mit einer Handvoll Freunden am Rande eines der Plätze, auf denen Hertha seinen Fan-Pokal ausspielen lässt. Sie haben sichtlich Spaß, feuern immer wieder einen ihrer Kumpels auf dem Platz an. "Ich finde, so ein Event wie dieses hier ist perfekt geeignet, um als Verein ein bisschen näher zusammenzurücken", sagt Julian.

Die Aussage des 17-Jährigen passen ins Bild des Fanfests. Große Euphorie angesichts der neuen Saison ist da zwar nicht zu spüren, die Hoffnung auf ein neues Miteinander hingegen schon. Skepsis mit Blick auf das Sportliche steht so Zuversicht in Sachen Zusammenhalt gegenüber. Wenngleich diese nicht uneingeschränkt ist. "Die Aufbruchsstimmung ist zu spüren", findet auch Werner Möllers, "aber wir müssen hoffen, dass sie morgen Abend um 20 Uhr nicht einbricht." Möllers ist mit seiner Frau und seinem Enkel gekommen und sieht die neue Form des Miteinanders bei der alten Dame vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig auf wackeligen Beinen: "Es ist bei Neuanfängen ja immer so, dass die Stimmung beim ersten Niederschlag direkt wieder runtergeht."