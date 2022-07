Auch den defensiven Neuzugängen Filip Uremovic und Ivan Sunjic (zuletzt beide in der zweiten englischen Liga) sowie Jonjoe Kenny (zuletzt nur Teilzeitkraft beim FC Everton) traut man die nötige Mentalität und fußballerische Qualität zu. Chidera Ejuke soll Herthas Flügelspiel beleben. Ob der Nigerianer das, wie zuletzt in der russischen Liga, auch in der Bundesliga kann, muss er noch beweisen. Dodi Lukebakio hat als Leihspieler in Wolfsburg in diesem Jahr so gut wie keine Rolle gespielt, jetzt soll er Hertha helfen.

Die vergangenen drei Testspiele hat Hertha alle verloren. Was tatsächlich in dieser Truppe steckt, will sie ab Sonntag (18 Uhr) beweisen. Dann geht es in Braunschweig los.