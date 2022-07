Fraglich ist, ob die neue Regelung für den Europa-League-Teilnehmer Union Berlin eine Rückkehr ins heimische Stadion an der Alten Försterei bedeutet. In der vergangenen Saison bestritten die Köpenicker Ihre Conference-League-Heimspiele im Olympiastadion, weil die heimische Arena den Anforderungen der Uefa nicht entsprach.

Der europäische Fußballverband Uefa will in der kommenden Spielzeit ein Pilotprojekt starten, nach dem Stehplätze bei Europokal-Begegnungen wieder zugelassen sind. Das geht aus einem Bericht der Sportschau vom Mittwoch hervor, der inzwischen von der Uefa bestätigt wurde.

Fußball-Bundesligist Union Berlin startet am Montag im DFB-Pokal in die neue Saison. Auf wen es dann besonders ankommt - von der personifizierten Kreativität bis hin zu einem beeindruckend konstanten Defensivmann. Von Till Oppermann

Informationen der Sportschau zufolge sprachen sich die Mitglieder des Uefa-Exekutivkommitees in einer Abstimmung per E-Mail für die vorläufige Rückkehr der Stehplätze aus [sportschau.de]. Demnach solle es in den Stadien der Europapokalteilnehmer aus England, Deutschland und Frankreich erlaubt sein, in den europäischen Klub-Wettbewerben Champions League, Europa League und Europa Conference League Stehplätze anzubieten.

Diese Regelung gilt zunächst nur für eine Saison und soll laut Uefa "in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Rechtsvorschriften" erfolgen. Ausgenommen sind zudem die jeweiligen Endspiele, die jedoch ohnehin nicht in den drei Ländern ausgerichtet werden.

Dem Bericht zufolge dürfe damit auch Union Berlin für die anstehende Europapokal-Saison auf eine Rückkehr ins heimische Stadion an der Alten Försterei hoffen. Das Stadion hat eine Kapazität von 22.000 Plätzen, die meisten davon allerdings Stehplätze: mehr als 18.000. Zuvor hatte die Uefa jahrzehntelang Stehplätze bei internationalen Spielen verboten.

Auf rbb|24-Anfrage wollte Union Berlin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. Der Klub habe die neuen Uefa-Regelungen aber zur Kenntnis genommen.