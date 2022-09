Die Potsdam Royals sind in dieser Saison noch ungeschlagen und stehen nun im Halbfinale der German Football League. Für den Erfolg in der Offensive ist vor allem ein junger Quarterback aus Amerika verantwortlich.

Chris Helbig sitzt in der Nähe des Potsdamer Luftschiffshafen am Wasser und guckt in die Ferne. "Ich bin aus Colorado, da gibt es viele Berge, aber kaum Wasser. Das war in Potsdam also neu für mich und ich finde es ziemlich cool", sagt der 24-Jährige. Hier würde er immer herkommen, um sich zu entspannen und abzuschalten. Denn auf dem Spielfeld - nur wenige Meter vom Ufer entfernt - arbeitet sein Kopf pausenlos.

An der Highschool wurde er zweimal zum besten Spieler seiner Conference gewählt und hält mit 607-Passing-Yars in einem Spiel immer noch den Rekord im Bundesstaat Colorado. Auch am College setzte er seine Football-Karriere fort. Erst am Butler Community College, dann an der Southern Utah University. Dreimal wurde Helbig dort zum Kapitän seiner Mannschaft gewählt und warf insgesamt 5.934 Yards und 51 Touchdowns. 2020 sollte eigentlich seine letzte College-Saison an der Eastern Michigan folgen, aber die Corona-Pandemie unterbrach den Spielbetrieb und machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Und trotz der Erfolge schaffte er auch nicht den großen Schritt in die Nordamerikanische Profiliga (NFL). Helbig begann einen normalen Job, arbeitete täglich von 9 bis 17 Uhr. Doch damit gab er sich nicht zufrieden. "Ich wollte etwas an meinem Leben ändern und genau zu diesem Zeitpunkt hat mir der Coach der Potsdam Royals auf Instagram geschrieben", erzählt er. "Ich wusste, dass Potsdam die beste Chance für mich sein würde." Also zögerte er nicht lange und wagte im April dieses Jahres den Schritt nach Deutschland zu gehen.