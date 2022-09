Was Berlin am Marathon-Wochenende erwartet

An diesem Wochenende steht Berlin wieder ganz im Zeichen des Marathons. Mehrere zehntausend Teilnehmer werden dann auf der Strecke quer durch die Hauptstadt an den Start gehen. Die wichtigsten Infos zum Lauf-Event.

Weiter geht es dann gen Süden entlang der Lichtenberger- und Heinrich-Heine-Straße zum Moritzplatz, von dem aus die Strecke über das Kottbusser Tor zum Hermannplatz führt. In Neukölln geht es an der Hasenheide vorbei nach Westen bis zur Yorckstraße, von der die Läufer über die Grunewald- und Martin-Luther-Straße bis zum Rathaus Schöneberg weiterziehen. Über die Hauptstraße geht es dann nach Friedenau, wo der Südwestkorso die Teilnehmer Richtung Schmargendorf führt.

Die Strecke der Inlineskater unterscheidet sich nur leicht. Diese nutzen statt der Michaelbrücke die Jannowitzbrücke, um die Spree zu überqueren. Außerdem fahren sie nicht über den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße, sondern bleiben auf dem Hohenzollerndamm und fahren dann über die Martin-Luther-Straße an der Urania vorbei zum Reichpietschufer, das sie zurück auf die Hauptstrecke an der Potsdamer Straße führt.

Polizei und BVG empfehlen, am Marathon-Wochenende S- und U-Bahnen zu nutzen. U-Bahnverbindungen werden verstärkt. Busse und Straßenbahnen fahren zum Teil auf kürzeren oder anderen Strecken. Autofahrer können die Marathonstrecke nur über die Autobahn oder die Tunnel am Alexanderplatz und Tiergarten über- und unterqueren. Fußgänger sollen für die Querung der Strecke vor allem die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe nutzen.

Am Samstagmittag (24.09.) wird dann die rund 42 Kilometer lange Marathonstrecke durch die Stadt für den Skater-Wettbewerb abgesperrt. Nach der Reinigung wird diese ab ca. 19.00 Uhr sukzessive wieder für den Autoverkehr freigegeben. Am Sonntag (25.09.) wird die Strecke für das Hauptrennen dann erneut ab 7.30 Uhr gesperrt und ab ca. 14.30 Uhr nach und nach wieder freigegeben. Auf dem letzten Teilabschnitt sollen ab ca. 17.45 Uhr wieder Autos fahren können.

Mehr als 45.000 Läufer aus 157 verschiedenen Nationen werden in diesem Jahr am Hauptrennen des Marathons teilnehmen (am Sonntag ab 9 Uhr live im rbb-Fernsehen). Damit bewegt sich das Event nach den Corona-Beschränkungen im vergangenen Jahr nun wieder auf einem Vor-Pandemie-Niveau. Das gilt auch für die 4.300 Skater, die am Samstag mit über 45 Km/h über die Berliner Straßen gleiten werden. Außerdem werden auch wieder Rollstuhlfahrer und Handbiker auf der 42,195 Km langen Marathon-Strecke an den Start gehen.

Aber auch den kleinen Teilnehmern wird ein besonderes Erlebnis geboten. Beim Mini-Marathon laufen Kinder bis Jahrgang 2013 eine Zehntel-Distanz (4,2195 Km) der Hauptstrecke zwischen Potsdamer Platz und Straße des 17. Juni. Jeder bekommt am Ende eine Erinnerungsurkunde und eine Medaille. Für die besten Schulmannschaften aus Berlin wird im Oktober auch noch eine Siegerehrung abgehalten.

Für die noch jüngeren Kinder gibt es einen Bambini-Lauf auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof. Dort findet am Samstagmorgen auch der Frühstückslauf statt, der für alle Teilnehmenden des Marathons gedacht ist. Dabei absolvieren die Läufer auf dem Rollfeld erst eine Strecke von 5,5 Km und frühstücken dann gemeinsam.

Auf dem Flughafen Tempelhof startet am Donnerstag auch die dreitägige Marathon-Expo, bei der verschiedene Aussteller Informationen zu den Themen Lifestyle, Sport, Wellness, Gesundheit und Ernährung geben. Außerdem bekommen die Marathon-Läufer dort ihre Startunterlagen.