Lichtenberg hat damit nach über 20 Jahren einen neuen Startrekord in der Berlin-Liga aufgestellt. Wer jetzt an Zufall oder Glück denkt, wird vom 42-jährigen Sparta-Trainer eines Besseren belehrt: "Unser Saisonziel ist ganz klar der Aufstieg. Wir wollen Meister werden, mit Rekord", sagt Kostic zu rbb|24 am Telefon.

Es klingt wie der Beginn eines Fußball-Märchens. Zwar spielt die Geschichte in der Berlin-Liga, der sechsthöchsten Spielklasse, aber alle großen Storys fangen klein an. Nach sechs Spieltagen in der Berlin-Liga hat der SV Sparta Lichtenberg sechs Siege geholt. Die volle Ausbeute von 18 Punkten bedeuten Tabellenplatz eins. Bei 25 erzielten Treffern musste die Elf von Trainer Dragan Kostic zudem bisher noch kein Gegentor hinnehmen.

Sein sportlicher Leiter Alexander Fischer ergänzt, dass "wir immer nur Zweiter oder Dritter am Saisonende wurden und schon das Gerücht aufkam, Sparta steige niemals auf". Das wollten das Trainerteam und die Mannschaft nicht auf sich sitzen lassen und so überlegten sich die Vereinsverantwortlichen vor dem Saisonstart ganz genau, wie man sicher eine Klasse höher kommt. "In der letzten Saison waren wir vorne eine Tormaschine, haben aber hinten zu viel zugelassen", erinnert sich Sparta-Trainer Kostic. Dank eines breiteren Kaders und einer Neuverpflichtung im Tor habe sein Team jetzt auch die Defensive komplett im Griff. "Wir haben in allen Spielen bisher nur fünf Torschüsse zugelassen", fügt Kostic als Beleg an.



Dass alles nun gleich so gut klappt und die Marke von Tennis Borussia II überboten wurde, die 2001 mit vier Spielen ohne Gegentor starteten, überrascht dann aber sowohl den Trainer als auch den sportlichen Leiter. "Das muss ich mir jeden Tag vor Augen führen", und: "Das haben wir so nicht erwartet", erzählen sie am Telefon.