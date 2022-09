In Potsdam spricht niemand mehr von Champions League oder Angriff auf die Spitze in der Bundesliga. "Wir wollen leidenschaftlichen Fußball spielen und müssen die vielen neuen Spielerinnen ins Team integrieren.", sagte Turbines Trainer Middeke. "Das ist ein Brett, was wir da leisten müssen", fährt er fort. Ziel sei es, sich im Mittelfeld zu etablieren und mit dem Abstieg so schnell wie möglich nichts mehr zu tun zu haben.



Gesichertes Mittelfeld, das gibt auch Routinierin Cramer an. "Wir müssen erst mal zusammenwachsen und dann als Mannschaft unsere Leistung auf den Platz bringen." Wie schwer das wird, zeigte sich bereits in der Zweiten Runde des DFB-Pokals, als Turbine Potsdam im Berlin-Brandenburg-Duell schon 2:0 beim Drittligisten Viktoria führte, sich aber erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Für Middeke war das aber schon der erste kleine Entwicklungsschritt: Denn nur in solchen Momenten könne ein echtes Team aus vielen neuen Einzelspielerinnen zusammenwachsen. Erste Bewährungsprobe in der Liga ist am Sonntag um 16 Uhr in Bremen.