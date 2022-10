Furiose erste Hälfte - Alba Berlin gewinnt Euroleague-Auftakt gegen Belgrad

Fr 07.10.22 | 22:15 Uhr

Bild: imago images/ Camera4+

Nach einer herausragenden ersten Hälfte ist Alba Berlin erfolgreich in die Euroleague-Saison gestartet. Beim 100:84 gegen Partizan Belgrad spielten sich die Berliner vor allen Dingen in der Offensive phasenweise in einen Rausch.



Die Basketballer von Alba Berlin haben das erste Euroleague-Spiel dieser Saison eindrucksvoll gewonnen. Gegen den Euroleague-Rückkehrer Partizan Belgrad aus Serbien entwickelte sich beim 100:84 (61:43) von Beginn an ein rasantes und ansehnliches Spiel, welches die gastgebenden Berliner in der Arena am Ostbahnhof in der ersten Hälfte entschieden. In der Offensive waren die Hauptstädter phasenweise nicht zu stoppen. Bester Werfer der Albatrosse war der Israeli Tamir Blatt mit 16 Punkten.



Alba mit einem 8-0-Lauf im ersten Viertel

Schon in den ersten Sekunden wurde klar: Beide Teams werden mit großer Physis zur Sache gehen. Dabei vernachlässigten die Kontrahenten das Punkten jedoch ganz und gar nicht. Die Albatrosse fanden Mitte des ersten Viertels zu ihrem Rhythmus und zwangen den Gästen ihr Spieltempo auf. Beim Stand von 16:16 legten die Berliner einen 8-0-Lauf hin - in dieser Phase schraubten die Gastgeber ihre Wurfquoten in die Höhe. Knapp zwei Drittel der Zweierversuche saßen - mehr als die Hälfte der Dreierwürfe fanden den Weg durch die Reuse. Als Topscorer der ersten zehn Minuten warf sich Flügelmann Louis Olinde immer wieder in Szene - acht Punkte steuerte er bei. Partizan konnte der Offensiv-Power der Albatrosse zwischenzeitlich überhaupt nichts entgegensetzen - mit 15 Punkten Vorsprung gingen die Berliner in die erste Viertelpause.



Gastgeber selbstbewusst und fast wie im Rausch

Symptomatisch für den Auftritt der Berliner standen zwei Szenen aus dem zweiten Viertel. Alba-Neuzugang Gabriele Procida kam zu seinen ersten Minuten in der Euroleague und verbrachte gefühlt mehr Zeit in der Luft, als auf dem Parkett. Zwei krachende Alley-Oop-Dunkings verdeutlichten das Selbstvertrauen des aktuellen deutschen Meisters. Zur offensiven Treffsicherheit gesellte sich bei den Berlinern eine herausragende Passsicherheit. Bis Mitte des zweiten Viertels leistete sich Alba nur zwei Ballverluste. So war es wenig verwunderlich, dass die Führung auf zwischenzeitlich 26 Punkte anwuchs. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause legten die Gastgeber dann die erste Schwächephase ein - die Serben fanden besser in die Partie und trafen nun auch deutlich häufiger. Mit 61:43 ging es in die Pause - offensiv war es einer der stärksten Auftritte von Alba in der Euroleague.



IMAGO / Contrast 1 min Teamcheck Alba Berlin - Die gejagten Jäger Als aktueller Meister geht Alba Berlin nicht als Topfavorit in die neue Saison der Basketball-Bundesliga, obwohl Trainer Israel Gonzalez kaum namhafte Abgänge zu verzeichnen hat. Dazu verstärken zwei vielversprechende Talente seinen Kader. Von Fabian Friedmann



Nur 16 Alba-Punkte im dritten Viertel

Den Angriffs-Schwung der ersten Hälfte konnten die Albatrosse nicht ins dritte Viertel retten. Das lag zum einen an der schwindenden Präzision bei den Würfen, zum anderen an den zunehmend wütender spielenden Gästen, die in der Verteidigung nun konzentrierter agierten. Allen voran Belgrads Point Guard Dante Exum war in dieser Phase nur schwer zu stoppen und steuerte Punkt für Punkt bei (insgesamt 22 Punkte). Alba wackelte im dritten Viertel zwar, doch die Berliner fielen nicht. Nur 16 Punkte erzielten die Gastgeber in den zehn Minuten nach der Halbzeitpause. Ausnutzen konnten die Gäste das nicht. Ihrerseits erzielten sie nur 18 Zähler. Mit einem komfortablen 16-Punkte-Vorsprung (77:61) ging es für Alba ins Schlussviertel. In diesem brachten die Berliner die Führung souverän ins Ziel und sicherten sich mit 100:84 zum Auftakt direkt den ersten Euroleague-Sieg der Saison. Am Sonntag geht es für Alba dann in der Bundesliga weiter - dort heißt der Gegner dann Oldenburg.



Sendung: rbb24, 07.10.2022, 21:45 Uhr