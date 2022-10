Die Füchse Berlin haben ihr Auftaktspiel in der EHF European League souverän gewonnen. Gegen den ukrainischen Serienmeister HK Motor Saporischschja, der wegen des Krieges in seinem Heimatland derzeit in der 2. Bundesliga spielt, gewannen sie am Dienstagabend deutlich mit 38:27 (19:10). Bester Berliner Werfer war Milos Vujovic mit neun Treffern.

Es war ein außergewöhnliches Auswärtsspiel, dass die Füchse bei ihrem Auftakt in der EHF European League zu bestreiten hatten. In Düsseldorf trafen sie auf den ukrainischen Serienmeister HC Motor Saporischschja, der derzeit aufgrund des Krieges in seinem Heimatland in der 2. Handball-Bundesliga sein neues Zuhause gefunden hat. Dort nehmen die Ukrainer außerhalb der Wertung am Spielbetrieb teil, tauchen aber in der Tabelle auf. Ihre Heimspiele tragen sie in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt aus.

Allerdings findet sich Saporischschja sportlich bisher noch nicht so richtig in der neuen Heimat zurecht. Erst zweimal konnte sie in der aktuellen Saison gewinnen und stehen nach acht Spielen nur auf dem 16. Platz. Trotzdem verfügt der HC Motor durchaus über europäische Erfahrung. Seit 2013 wurden sie in jedem Jahr ukrainischer Meister und nahmen deshalb auch an der EHF Champions League teil. Aufgrund organisatorischer Unabwägbarkeiten starten sie in dieser Saison allerdings in der niederklassigeren European League.