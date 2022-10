Die Füchse Berlin haben mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung der Handball-Bundesliga erobert. Beim SC DHfK Leipzig gewannen die Berliner am Sonntagnachmittag mit 31:26 (12:11) und zogen damit an den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel vorbei.

Bitterer Pokal-Abend für die Füchse: In der zweiten Runde verloren sie in Flensburg mit 32:34. In einem engen Spiel handelten sich die Berliner kurz nach der Pause einen Fünf-Tore-Rückstand ein - und schafften trotz großer Moral nicht mehr die Wende.

Die Füchse mussten mit Fabian Wiede und Mathias Gidsel gleich auf zwei wichtige Rückraumspieler verzichten. Nach einem holprigen Start mit drei Fehlversuchen erzielte Tim Freihöfer per Gegenstoß das erste Tor für die Füchse. Danach kam die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert besser ins Spiel und ging mit 4:2 in Führung. Die 4.587 Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie, in der Leipzig vor allem im Rückraum viel Betrieb machte. Den Berlinern fehlte im Angriff die Abgeklärtheit und in der Defensive die Kompaktheit, dank einer guten Torhüterleistung hielten sie dennoch mit und nahmen eine knappe Führung mit in die Kabine.