Toska Birkenwerder Sonntag, 23.10.2022 | 11:17 Uhr

Warum und weshalb soll denn ein Gastwirt mit sich selbst in reinen kommen was hat er denn verbrochen.

Und wie Sie schon schreiben gerade nach Corona steht ja den Wirten das Wasser bis zum Hals. Wenn ich solche Artikel immer lese frage ich mich jedesmal was ändert sich durch Boykott oder Demos an der Situation ?! die nun mal vorhanden sind. Nennen Sie ein Beichspiel wo sich was geändert hat in den jeweiligen Land.

Wenn, muss das ganz konzequent durchgezogen werden und gar keine Übertragung der WM in Deutschland erfolgen, das will man aber nun auch nicht weil hinter vorgehaltener Hand viele sagen, na ja , ich sehe doch ganz gerne Fussball. Das ist es was ich meine. Jeder Gastwirt kann machen was er will. Was ich nicht in Ordnung finde ist die Zwiespältigkeit der Menschen die aus o.g. Artikel die Übertragung ablehnen aber auf der anderen Seite beide Augen und Ohren zudrücken wenn man mit den Saudis Geschäfte machen kann.