Nach dem ersten Europa-League-Sieg der Vereinsgeschichte im Hinspiel gegen Malmö FF empfängt Union Berlin die Schweden am Abend zum Rückspiel. Im Stadion an der alten Försterei geht es um wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen.

Eine Woche ist es her, dass Union Berlin bei den Schweden von Malmö FF den ersten Europa-League-Sieg der Vereinsgeschichte feierte. Sieben Tage später läutet das Rückspiel der beiden Klubs - diesmal ausgetragen im Stadion an der Alten Försterei - die Rückrunde in der Gruppe D ein. Für die Köpenicker ist es das erste von noch drei anstehenden Schlüsselspielen im Kampf um das Weiterkommen in der Europa League.