In der DEL haben die Eisbären Berlin einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Am Mittwochabend verlor der deutsche Meister bei den Schwenninger Wild Wings deutlich mit 2:6 (0:3, 1:0, 1:3) und rutschte damit hinter die Baden-Württemberger auf den 13. Tabellenplatz ab. Für die Berliner trafen Zach Boychuk und Kevin Clark.

Für die Eisbären geht es bereits am kommenden Freitag in der DEL weiter. Dann empfangen sie die Straubing Tigers in der Arena am Ostbahnhof (19:30 Uhr).