Zwischen 2008 und 2013 wurde das Stadion an der Alten Försterei umfangreich renoviert und zu dem gemacht, was es heute ist. Damals halfen viele Fans des 1. FC Union freiwillig bei den Baumaßnahmen an der Heimat ihres Vereins mit. Nur acht Jahre später soll das Stadion nun größtenteils wieder abgerissen und neugebaut werden , um die Kapazität von 22.012 auf über 37.000 Plätze zu erhöhen. Während des Bauprozesses werden die Köpenicker mindestens eine Saison ins Olympiastadion ausweichen müssen, in dem Hertha BSC seine Heimspiele austrägt.

Ist die gesteigerte Kapazität für Sie also der größte Vorteil am Neubau?

Während der Bauphase wird der 1. FC Union für mindestens eine Saison ins Olympiastadion umziehen müssen, in dem der große Stadtrivale Hertha BSC spielt. Wie finden Sie das?

Das ist mir relativ egal und die Freude auf das, was danach kommt, überwiegt. Ich erinnere mich noch an unsere eine Saison im Jahn-Sportpark. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir in der Fremde aufgestiegen sind (Anm. d. Red.: Aufstieg aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga im Jahn-Sportpark). Vielleicht werden wir dann auch in der Fremde deutscher Meister (lacht). Das ist natürlich Quatsch.

Klar wird es komisch werden, eine ganze Saison im Olympiastadion zu spielen. Bei der Conference League hatten wir ja schon das zweifelhafte Vergnügen. Es hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist eindeutig: Das ist halt das Olympiastadion. Der Vorteil: Auch dort können schon mehr Leute zu Union kommen. Klar, ist es nicht unser Stadion, ich muss aber auch betonen, dass es auch nicht Herthas Stadion ist. Die sind einfach nur Mieter. Die eine Saison werden wir also schon überstehen und dann geht es mit voller Kapelle in der neuen Alten Försterei weiter.