In der Volleyball-Champions-League haben die BR Volleys einen überraschenden Auswärtssieg geholt. Beim polnischen Klub Aluron CMC Warta Zawiercie, der bislang in der Gruppe B noch ungeschlagen war, gewannen sie am Mittwochabend verdient mit 3:1 (25:21, 20:25, 29:27, 27:25).

Im Centrum Dabrowa Gornicza zeigten die BR Volleys gegen den polnischen Meisterschaftsdritten wohl ihre bisher beste Saisonleistung. Diagonalangreifer Sotola sammelte auf seine dynamische Art Punkt um Punkt, in der Abwehr um den Japaner Tsuiki gelangen den Gästen viele spektakuläre Rettungstaten. In der Schlussphase des Durchgangs verhalfen dem deutschen Meister dann auch noch zwei Millimeterentscheidungen nach Videobeweis zu wichtigen Punkten.

Auch der verlorene zweite Durchgang warf die Berliner nicht aus der Bahn. Mit gutem Aufschlag und weiterhin stabiler Abwehr bereiteten sie den Gastgebern erhebliche Probleme. Zudem zeigte die Mannschaft in den beiden letzten Sätzen ihre schon in Bundesligaspielen nachgewiesene Nervenstärke in kritischen Phasen. So wurde der dritte Durchgang erst mit dem fünften Satzball entschieden, der umjubelte Schlusspunkt wurde dann von den BR Volleys mit dem dritten Matchball gesetzt.