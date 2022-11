Mit breitem Lächeln, bandagierten Fingern und hochgekrempelten Ärmeln kommt Anton Brehme kurz vor dem Training aus der Kabine. Er scherzt mit seinen Mitspielern, klatscht mit den Staff-Mitgliedern ab und es scheint, als wäre er schon ewig Teil des Teams. Brehme ist auch seit etwas mehr als zwei Jahren bei den Volleys. Den Großteil davon hat er jedoch neben dem Platz verbracht, denn seine Zeit in Berlin ist vor allem durch eine Verletzung am rechten Knie geprägt.

In seiner ersten Saison war der gebürtige Leipziger schon Stammspieler, allerdings wurden die Schmerzen bereits da immer stärker. Schonen wollte er sich aber nicht. Der unbedingte Wille als junger Spieler sein Land bei einem internationalen Turnier zu vertreten, verleitete ihn zur Teilnahme an der Europameisterschaft 2021. "Das war nicht die beste Entscheidung, dass ich da zugesagt habe", sagt er heute selbst.

Wieder in Berlin angekommen hat er schnell gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und setzte zunächst auf konservative Behandlungsmethoden. Als diese nach mehreren Monaten keine Wirkung zeigten, folgte im Januar 2022 eine Operation an der Patellasehne. Der Eingriff besiegelte das Saisonaus für Brehme. Keine leichte Situation für den 23-Jährigen: "Am Anfang war es auf jeden Fall schwer. Ich konnte dann auch erstmal ein oder zwei Monate kein Volleyball mehr gucken." Die Entscheidung Abstand von seiner Mannschaft und dem Spielbetrieb zu nehmen, erklärte er so: "Mental war das nicht möglich, weil es mich einfach traurig gemacht hat, dass ich da nicht dabei sein kann."