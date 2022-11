Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga den Rekordmeister Bayern München. Nach schwachem Saisonstart sind die Bayern wieder voll im Soll und feierten in der Liga zuletzt einen 6:2-Kantersieg gegen Mainz, während die Hertha in Bremen spät und unglücklich mit 0:1 verlor.

Ein Sieg der "alten Dame" wäre auch deshalb eine große Überraschung, weil Hertha-Coach Sandro Schwarz als Trainer noch nie gegen den FC Bayern gewinnen konnte. Tatsächlich sind es in fünf Spielen sogar fünf Niederlagen. "Ich gehe aber davon aus, dass ich nicht der einzige Trainer bin, der gegen die Bayern noch nicht gewonnen hat", scherzte Schwarz auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag.