Im Leben sind Konstanten etwas Wichtiges. Dinge, an denen sich festgehalten und orientiert werden kann. Hertha-Fans suchten solche Leitplanken in den vergangenen, so chaotischen Jahren nahezu vergeblich. Seit 2019 hat es acht verschiedene Trainer, zwei Geschäftsführer Sport, zwei Vereinspräsidenten, etliche Mitarbeiterwechsel und insgesamt 85 Spielertransfers gegeben.

Im Sommer entschied das neue Trainerteam, dass Plattenhardt Dedryck Boyata als Teamkapitän ablösen soll. Nicht wenige im Vereinsumfeld waren von dieser Entscheidung überrascht. Schließlich wird der gebürtige Filderstädter als introvertiert und eher wortkarg wahrgenommen. Zumal Plattenhardt vor seinem Zwischenhoch unter Felix Magath – er war mit vier Vorlagen und einem Tor maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt - schon längere Zeit keine zentrale sportliche Rolle mehr gespielt hatte. Schwarz argumentierte damit, dass Plattenhardt, auch aufgrund seiner vielen Jahre bei Hertha in der Mannschaft sehr respektiert sei. Auch Monate später zeigt sich Herthas Trainer von der Entscheidung überzeugt: "Platte ist intern ein wichtiger Ansprechpartner, er füllt die Aufgabe hervorragend aus."

Durch den Last-Minute-Gegentreffer in Stuttgart hat Hertha BSC das dritte Spiel in Folge verloren - und ist damit einmal mehr offiziell im Abstiegskampf. Die vielen knappen Spiele lassen vor allem einen Schluss zu: Es fehlt an Qualität. Von Marc Schwitzky

Doch sollte die Rangordnung so klar sein? Geben die Zahlen her, dass Plattenhardt per se gesetzt ist? Ein genauer Blick legt nahe: nein. Zunächst zu den von Schwarz gelobten Defensivqualitäten Plattenhardts. In seiner Zweikampfbilanz ist er vergleichsweise durchschnittlich, in der laufenden Saison führt und gewinnt er kaum mehr Duelle als der europäische Mittelwert. Zumindest im Verteidigen von Dribblings stellt sich Plattenhardt gut an. Düster hingegen wird es bei der Anzahl abgefangener Bälle: mit nur durchschnittlich 0,65 pro Spiel bewegt er sich in den schlechtesten elf Prozent Europas (alle Zahlen stammen von fbref via Opta).

Hier wird ein entscheidender Unterschied zu Mittelstädt deutlich. Dieser bewegt sich nicht nur in den besten zehn Prozent, was das Führen und Gewinnen von Zweikämpfen angeht. Er führt jene Duelle auch deutlich höher im Feld und ist zudem einer der besten Balleroberer europaweit. Mit 2,77 abgefangenen Bällen pro Spiel – somit zwei mehr als Plattenhardt – bewegt er sich im besten einen Prozent der Top-Ligen. Kurzum: Mittelstädt führt und gewinnt mehr Zweikämpfe als Plattenhardt, darüber hinaus fängt er deutlich mehr Bälle ab. Zudem blockt das Eigengewächs auch sehr viel mehr Flanken pro Spiel ab. In jeder relevanten Defensivstatistik weist Mittelstädt die klar besseren Werte auf.