Die Kooperation zwischen den Fußballvereinen Hertha BSC und Turbine Potsdam wird nicht fortgeführt. Wie der Berliner Bundesligist am Freitag mitteilte, soll der zum Ende der Saison auslaufende Vertrag nicht verlängert werden. Darauf verständigten sich beide Vereine. Als Grund gab Hertha "eine angestrebte Neuausrichtung im Mädchen- und Frauenfußball" im Verein an.

"Es ist schön, dass der Mädchen- und Frauenfußball immer mehr an Attraktivität gewinnt", wird Turbines Vizepräsidentin Ulrike Häfner in der Mitteilung zitiert. "Wir freuen uns daher durchaus, dass Hertha diesen Weg einschlägt. Dass damit die Grundlage unserer Kooperation schwindet, ist schade. Turbine hat von der Kooperation sehr profitiert und wertvolle Erfahrungen gesammelt."

Auf der Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntag soll unter anderem über einen Antrag abgestimmt werden, der die Gründung mindestens eines Frauen- oder Mädchenteams bei Hertha BSC fordert. Der Verein sei "an einem Punkt angelangt, eigene Wege in Sachen Mädchen- und Frauenfußball gehen zu wollen", wird Präsident Kay Bernstein in der Mitteilung zitiert.