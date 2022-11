Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seinen Nachwuchsspieler Ensar Aksakal mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, unterschrieb der 21-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis 2025.

5:0 in Ludwigsfelde

"Es ist immer eine Auszeichnung für unsere gemeinsame Arbeit, wenn ein Talent einen Vertrag bei unseren Profis erhält. Wir freuen uns für Ensar und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung", wird Herthas Akademie-Leiter Pablo Thiam zitiert.

Aksakal wechselte 2020 von Union Berlin zur Hertha und kam in seinen bisherigen 32 Spielen für die Regionalliga-Mannschaft auf jeweils sechs Tore und Vorlagen, davon erzielte er drei Treffer und zwei Assists in seinen acht Einsätzen in dieser Spielzeit.