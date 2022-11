Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Am Sonntag siegten die Berliner vor 8.768 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe nach einer, besonders in der zweiten Halbzeit, guten Leistung mit 32:26 (12:13).

Die Füchse zogen damit wieder am THW Kiel vorbei, der am Samstag für eine Nacht auf den ersten Platz gesprungen war. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm mit sechs, sowie Lasse Andersson und Hans Lindberg mit je fünf Toren.