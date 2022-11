Müheloser Pflichtsieg für die Füchse Berlin in der European League: Der Tabellenführer der Bundesliga hat am Dienstagabend die überforderten Portugiesen von Aguas Santas Milaneza deutlich mit 34:20 (17:9) besiegt. 3.247 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle sahen den vierten Sieg im vierten Spiel der Hauptstadt-Handballer im europäischen Wettbewerb. Das Team von Trainer Jaron Siewert führt die Tabelle der Gruppe D damit an.