Der deutsche Marathon-Rekordhalter Amanal Petros (27) wird ab Januar für das Marathon Team Berlin starten. Das gab der Organisator SSC Events am Mittwoch bekannt.

Der gebürtige Eritreer, der im Alter von 16 Jahren nach Bielefeld zog, startete zuletzt für den TV Wattenscheid 01 und hatte im vergangenen Jahr gleich drei deutsche Rekorde aufgestellt: In Valencia lief er den Halbmarathon in 1:00:09 Stunden und den Marathon in 2:06:27 Stunden, in Dresden lief er Halbmarathon-Mannschaftsrekord in 3:05:17 Stunden.