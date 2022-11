Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das Spitzenspiel der Bundesliga gewonnen. Mit einer starken Leistung besiegten sie den MTV Stuttgart mit 3:0 (25:23, 25:21, 27:25) und bleiben somit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten haben sie außerdem die alleinige Tabellenführung übernommen. Herausragende Spielerin beim SCP war Anett Nemeth mit 19 Punkten.

In der gut gefüllten und stimmungsvollen MBS-Arena bekamen die Zuschauer zu Beginn ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen. Potsdams Cheftrainer Guillermo Hernández musste auf seine Mittelblockerin Anastasia Cekulaev verzichten, die wegen eines Infektes ausfiel. Sie wurde von der Serbin Veronika Djokic ersetzt, die schnell ins Spiel fand.

Am Ende bewiesen die Brandenburgerinnen dann die bessere Konzentration. Außenangreiferin Hester Jasper, die erst zu Beginn der Saison vom Gegner Stuttgart nach Potsdam gewechselt war, schmertterte ihr neues Team zum ersten Satzball (24:23), den der SCP anschließend mit einem Block verwandelten.

Die Gastgeberinnen konnten sich im ersten Satz mehrfach kleine Vorsprünge herausspielen, Stuttgart glich allerdings immer wieder aus. Vor allem das Aufschlagspiel war an diesem Abend auf beiden Seiten richtig gut und bescherte immer wieder schnelle Punkte. Beim Stand von 11:12 gingen die Schwäbinnen erstmals in Führung, doch auch ihnen gelang es nicht davonzuziehen.

Diese drehten dann auf und erarbeiteten sich zwischenzeitlich eine Sechs-Punkte-Führung (18:12). Am Ende wurde es dann doch noch einmal eng und Stuttgart kam wieder bis auf einen Zähler Abstand ran (21:20). Wie schon am Ende des ersten Abschnitts behielten die Gastgeberinnen aber die Nerven und verwandelten den zweiten Satzball zur 2:0-Führung.

Im dritten Satz hatte der SCP dann Schwierigkeiten. Im Angriffsspiel funktionierte nicht mehr viel und sie machten immer wieder kleine technische Fehler. Nach einer 0:5-Serie führte Stuttgart mit fünf Punkten Vorsprung (7:2). Doch die Gastgeberinnen blieben dran und kämpften sich nach und nach zurück. Beim Stand von 20:19 gingen sie erstmals im dritten Abschnitt in Führung. In der Schlussphase wurde es dann richtig spannend und es ging hin und her. Dem SC Potsdam gelang es erst, zwei Satzbälle der Stuttgarterinnen abzuwehren und nutzte daraufhin dann seine erste Matchball-Chance zum souveränen 3:0-Sieg im Spitzenduell.