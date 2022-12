Wenn da der eigene Name fällt, dann nimmt man das zur Kenntnis. Mehr aber auch nicht. Mein Fokus ist aktuell ein völlig anderer. Und egal, was jetzt passiert ist, muss sich der DFB erstmal darüber klar werden, was er eigentlich in Zukunft will und welches Profil er für den neuen Manager sucht. Das sollte geschehen, bevor wir über Personen sprechen.

Ich habe einen Job, in dem ich mich sauwohl fühle. Ich merke, wie sich die Dinge bei Hertha in eine positive Richtung drehen. Da steckt viel harte Arbeit dahinter. Die letzten drei Tage hatte ich mit 777 (Herthas möglicher neuer Investor, Anm. d. Red.) zu tun, die hier waren. Es ist auch mal schön, dass das keiner mitbekommen hat und der Laden ruhig geblieben ist. Das ist auch eine Weiterentwicklung. Ich hatte die letzten drei Tage also Vollprogramm und gar keinen Kopf für irgendwelche Geschichten, die sich um den DFB drehen.