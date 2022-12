Knapp die erste Saisonhälfte mit Sandro Schwarz im Traineramt ist vorbei. Das Fazit für Hertha BSC fällt durchmischt aus. Einer klar ersichtlichen spielerischen wie auch menschlichen Entwicklung der Mannschaft stehen nur 14 Punkte aus den ersten 15 Partien gegenüber. Damit sich die guten Leistungen besser in der Punkteausbeute wiederspiegeln, könnten auch Transfers in der kommenden Wintertransferperiode ein Mittel sein.

Um den Bereich für mögliche Verstärkungen einzugrenzen, muss zunächst festgehalten werden, in welchen Disziplinen Hertha bislang eklatante Defizite aufweist. Hierfür sind besonders die für die eigene Spielidee wichtigen Attribute entscheidend: Trainer Schwarz hat bei den Blau-Weißen ein System implementiert, das sich vor allem über (frühe) Balleroberungen und anschließende Umschaltmomente definiert. Einige Automatismen greifen dabei bereits auffällig gut. So ist Hertha beispielsweise das zweitbeste Team der Liga im Abfangen von Bällen.

Die großen Defizite im eigenen Spiel zeigen sich vor allem in der mangelhaften Präzision. Schwarz hat es seiner Mannschaft schulbuchmäßig beigebracht, den gegnerischen Ballbesitz in die eigens gewünschten Zonen zu bringen, um dann den Ball zu gewinnen. Auch wissen die Spieler nun, wo der Ball beim Kontern hingespielt werden soll - die Abläufe sitzen.

Allerdings fehlt es an Passsicherheit und Effizienz, um den eigenen Aufwand zu belohnen. Hertha steht bezüglich der erfolgreichen Kurzpässe auf Rang 15 der Bundesliga, bei langen Bällen auf Platz 14. Das Team spielt nach Augsburg und Schalke die drittwenigsten Schlüsselpässe (Pässe, die zu einem Abschluss führen) der Liga. In vielen Partien bringen sich die Blau-Weißen in aussichtsreiche Angriffssituation, nur um dann die entscheidenden Pässe zu vermasseln. Die Folge: Mittelstürmer Wilfried Kanga erhält zu wenig Vorlagen und es kommt zu oft auf Einzelaktionen von beispielsweise Dodi Lukebakio an.