Nach dem verlorenem Prestigeduell gegen Magdeburg haben die Füchse in der Handball-Bundesliga wieder gewonnen. Am Sonntag entschied die Mannschaft von Jaron Siewert eine kniffligen Partie beim VfL Gummersbach mit 30:28 (14:17) für sich. Weil gleichzeitig der Spitzenreiter THW Kiel in Flensburg verlor, konnten sich die Berliner in der Tabelle an Position eins vorbeischieben.