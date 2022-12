Zwischen ihren beiden Spitzenspielen gegen den SC Magdeburg (Bundesliga) und Skanderborg Aarhus (European League) haben die Handball-Profis der Füchse Berlin eine kleine Odyssee bei der Anreise zum Auswärtsspiel am Dienstag in Dänemark erlebt.

Der Handball-Bundesligist wollte am Montagmorgen mit einem Zwischenstopp in Riga nach Dänemark fliegen und war um 6:45 Uhr bereits in voller Mannschaftsstärke samt Gepäck abflugbereit am BER. Erst dort stellte sich heraus, dass die Maschine BT212 nach Riga wegen der Wetterlage bereits eine zu große Verspätung hatte. Den Anschlussflug ins dänische Billund hätten die Füchse nicht mehr rechtzeitig erreichen können.

Nun machten sich Paul Drux und Co mit dem Teambus auf in den dänischen Norden, 600 Kilometer und acht bis neun Stunden Fahrzeit stehen den Füchsen bevor. Eine derart lange Busfahrt am Tag vor dem Spiel gilt für Sportler nicht als optimale Vorbereitung, vermutlich muss auch das für Montagabend angesetzte Training ausfallen.

Dienstagabend um 18:45 Uhr treffen die Füchse dann im Spitzenspiel der European League Gruppe D auf Skanderborg Aarhus Handbold.