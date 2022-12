Die Tabellenführerinnen der Volleyball-Bundesliga kamen gut in die Partie und erspielten sich zunächst einen 7:4-Vorsprung, Suhl nahm früh die erste Auszeit. Aus dieser kamen die Gastgeberinnen zwar gestärkt hervor, aber der SC zeigte auch in der Folge seine Klasse im Angriffsspiel mit Diagonalangreiferin Anett Nemeth und Außenangreiferin Laura Emonts. Nach fünf Punkten in Serie stand es 16:10 für Potsdam. Diesen Sechs-Punkte-Vorsprung hielten die Potsdamerinnen und gewannen mit exakt diesem Abstand auch den ersten Satz.

Der zweite Satz begann zunächst ausgeglichen, bis der SCP schließlich sein besseres Angriffsspiel zu einer 9:6-Führung ummünzte. Potsdam kontrollierte anschließend gekonnt den Satz, ließ kaum Breaks zu und gewann den Durchgang schließlich mit 25:20. Zu Beginn des dritten Satzes stemmte sich Suhl, allen voran Diagonalangreiferin Danielle Harbin, gegen die drohende Niederlage, gingen zwischenzeitlich mit 9:6 in Führung. Doch die Potsdamerinnen blieben abgeklärt und verkürzten Punkt um Punkt, besonders Hester Jasper gelangen in dieser Phase viele wichtige Punkt für ihren SCP. So setzte sich der Favorit am Ende deutlich mit 25:15 im dritten Satz durch und bleibt durch das 3:0 Tabellenführer der Bundesliga.

Am kommenden Dienstag müssen die Potsdamerinnen in der Champion League beim italienischen Kontrahenten Igor Gorgonzola Novara antreten. Das nächste Spiel in der Bundesliga findet in heimischer Halle am 16. Dezember (19:30 Uhr) gegen den 1. VC Wiesbaden statt.