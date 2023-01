Eisbären gewinnen drittes Spiel in Folge

4:2 in Frankfurt

Do 19.01.23 | 22:11 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der DEL den nächsten Sieg geholt. Nach Erfolgen gegen Nürnberg und Augsburg gewann der deutsche Meister am Donnerstagabend nun auch sein Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt mit 4:2 (3:1, 0:1, 1:0).

Trotz des Punktgewinns bleiben die Berliner auf dem 13. Tabellenrang, konnten den Vorsprung auf den Verfolger Augsburg allerdings auf 13 Zähler ausbauen. Bereits am Sonntag (14 Uhr) steht für sie das nächste DEL-Duell auf dem Programm. Dann empfangen sie die Grizzlys Wolfsburg in der Arena am Ostbahnhof.