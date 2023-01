Der ehemalige Eisbären-Spieler Lukas Reichel hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL sein bislang bestes Spiel absolviert und sein erstes Tor geschossen. Der 20-Jährige traf in der Nacht zu Montag beim 4:3-Erfolg seiner Chicago Blackhawks nach Verlängerung gegen die Calgary Flames zur 1:0-Führung - später bereitete er zudem noch zwei Treffer vor, darunter den Siegtreffer.

Der Mittelstürmer kam in dieser Saison bisher hauptsächlich im Aufbauteam Chicagos zum Einsatz, nachdem er in der vorigen Saison in der besten Eishockeyliga der Welt debütiert hatte. Sein erstes NHL-Spiel in dieser Saison hatte Reichel Anfang Dezember bestritten. Nun kam er im zweiten Spiel in Serie zum Einsatz.

Von 2019 bis 2021 war Reichel für die Eisbären Berlin aktiv und erzielte in 80 DEL-Partien 22 Treffer und bereitete 29 weitere mit vor.