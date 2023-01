Der Berliner Eiskunstläufer Paul Fentz hat im Alter von 30 Jahren am Dienstag sein Karriere-Ende bekanntgegeben. Fentz wurde viermal deutscher Meister, belegte bei der EM 2020 in Graz den achten Platz und stand sowohl bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeonchang als auch 2022 in Peking für die deutsche Auswahl auf dem Eis.

Nach zuletzt schwachen Leistungen waren ihm allerdings bereits im Oktober 2021 die Kaderförderung sowie die Sporthilfe-Unterstützung entzogen worden. Deshalb habe er nun keine Zukunft mehr für sich im Profibereich gesehen, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Eislauf-Union (DEU).