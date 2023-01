Das Berliner Eiskunstlauf-Paar Annika Hocke und Robert Kunkel liegt bei der Europameisterschaft auf Medaillenkurs. Nach dem Kurzprogramm am Mittwoch im finnischen Espoo belegen die Deutschen Meister mit 67,08 Punkten den zweiten Platz. Die durchaus mögliche Führung verdarb sich das in Bergamo trainierende Duo durch Probleme beim dreifachen Salchow, den sie beide überdrehten und deshalb mit Punktabzug bestraft wurden. Rang eins ging somit an ihre Trainingskollegen Sara Conti und Niccolo Macii aus Italien (70,45 Punkte).