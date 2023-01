Tennis Borussia Berlin und der Berliner Athletik-Klub haben sich in der Regionalliga Nordost am Freitag mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Es war die erste Partie des neuen TeBe-Trainers Christopher Brauer, der erst Anfang Januar vom BAK zu den Lila-Weißen gewechselt war.

In der zweiten Partie des Abends zwischen dem BFC Dynamo und Lichtenberg 47 gewannen die Gastgeber knapp mit 3:2 (1:0). Zunächst hatten Alexander Siebeck (34.Minute) und Christian Beck (47.+57.) den BFC klar in Führung geschossen. Christian Gawe (68.) und Irfan Brando (76.) brachten Lichtenberg zurück ins Spiel, doch die Aufholjagd wurde nicht mehr mit einem Zähler belohnt. Der BFC ging als Sieger vom Platz und steht nun auf dem achten Tabellenplatz, Lichtenberg liegt weiter in der Abstiegsregion auf Rang 16.

Die Partie der VSG Altglienicke bei Rot-Weiß Erfurt, die ebenfalls für Freitagabend angesetzt war, wurde - wie viele weitere Spiele des Spieltags in der Regionalliga Nordost - witterungsbedingt abgesagt.