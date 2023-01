Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Hertha BSC um weitere vier Jahre verlängert. Dies gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. In der aktuellen Saison kam der 25-Jährige bislang erst auf sieben Einsätze, weshalb auch immer wieder über seinen Abschied spekuliert wurde. Nun bindet sich der gebürtige Berliner langfristig bis 2027 an den Verein.